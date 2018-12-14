А особенно наглых сбивать: эксперт объяснил, каким будет ответ РФ на провокации боевой авиации Запада у границ

Дежурные силы противовоздушной обороны России в 2018 году выявили и сопроводили около трех тысяч единиц иностранной боевой авиации, более тысячи из них были самолетами-разведчиками.

Эти данные сообщил начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан в интервью газете Вооруженных сил России «Красная звезда».

«В 2018 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тысяч воздушных объектов. Это наглядное доказательство высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках, к которому мы привыкли и к которому готовы», — сказал он.

Кобан добавил, что круглые сутки дежурные силы обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч воздушных объектов, из них около двух с половиной тысяч – иностранные самолеты. В готовность №1 приводится около 20 подразделений, за 2018 год свыше четырех тысяч раз их приводили в повышенный режим боевой готовности.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя Федеральному агентству новостей данные об иностранной авиации, совершающей полеты неподалеку от границы с РФ, подчеркнул, что разведывательных самолетов Запада становится все больше, по сравнению с прошлыми годами.

Собеседник агентства заметил, что военнослужащие США и НАТО пытаются узнать важную информацию о российских комплексах ПВО, чтобы попытаться противостоять им.

«Это попытка вскрыть результат работы нашей противовоздушной обороны. То есть самолеты-разведчики добывают ту информацию, которая бесценна для военной аналитики, чтобы составить определенные планы операций. Западу нужны данные по работе российских радиоэлектронных средств, в том числе с радиолокационных станций и комплексов ПВО, а также боевые режимы. Эти полеты зарубежных военных самолетов связаны с тем, что они надеются получить тем или иным способом крупицы знаний, по которым потом создадут портрет российских комплексов и будут искать к ним «противоядие», — разъяснил Леонков.

Однако слаженная работа российских военных привела к тому, что каждая попытка прохождения иностранной авиации в воздушном пространстве России была зафиксирована, и каждый самолет сопровождали ВКС РФ.