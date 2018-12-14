Россия готова обсуждать с США взаимные инспекции по ДРСМД

Москва, 14 декабря. Ни о каких односторонних инспекциях по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на территории России речи идти не может, однако Москва готова обсудить с Вашингтоном формат межведомственного взаимодействия. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он отметил, что значимые действия обеих сторон в области контроля над вооружениями возможны только в том случае, если будут базироваться на взаимных, юридически обоснованных договоренностях. Однако, отметил Ермаков, с начала 2000-х годов Вашингтон нацелен отказаться от всех договоренностей в области контроля над вооружениями.

«США ведут дело к слому всеобщей опоры на равное и понятное для всех государств международное право, а взамен стараются ввести какую-то собственную им только ведомую «опору на правила» (rules based approach)», — сказал Владимир Ермаков в комментарии РИА Новости.

При этом Вашингтон, добавил дипломат, предполагает, что новые правила будут создаваться и корректироваться в одностороннем порядке в США.

«Мы с таким подходом не согласны», — сказал Ермаков.

Напомним, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из Договора о РСМД. В качестве обоснования своего решения власти США заявляли, что Россия якобы нарушает условия соглашения. В Москве данные обвинения опровергали.

Трамп также заявлял, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя». В Москве отмечали, что ждут более детальных разъяснений от американской стороны, а также добавили, что действия Штатов в сфере развития ракет вынудят РФ принять соответствующие меры для обеспечения собственной безопасности.