Раздуть военный психоз: эксперт оценил доклад о снижении боеготовности морской авиации США

Боеготовность авиации ВМС и Корпуса морской пехоты США далека от цели в 80%, которая была установлена ранее Пентагоном. С таким заявлением выступил представитель Счетной палаты Соединенных Штатов Джон Пендлтон во время слушаний в Сенате. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Пендлтона, изношенный авиапарк, серьезная проблема с поставками запчастей, дефицит опытных технических специалистов и нехватка летчиков — это все существенно снижает готовность морской авиации к выполнению боевых задач. Счетная палата, помимо всего прочего, подвергла критике программу закупок новейших истребителей пятого поколения F-35. Их сочли недостаточно надежными.

«С моей точки зрения, этого будет трудно достичь», — отметил Пендлтон.

Психологическое давление

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что данные о проблемах американской военной авиации в частях Корпуса морской пехоты и Военно-морского флота в целом были приведены при обсуждении вопроса в Сенате Конгресса США. И, скорее всего, призваны психологически надавить на американских законодателей ради выделения ими дополнительных бюджетных ассигнований на соответствующие программы вооружений.

«Критика положения дел в частях авиации ВМФ и Корпуса морской пехоты, видимо, имеет и более локальных «интересантов», в частности, конкурентов фирм, имеющих отношение к производству и обслуживанию боевого самолета F-35. Доклад в Сенате Конгресса США представителя главного контрольного ведомства страны Джона Пендлтона на руку действующей республиканской администрации Дональда Трампа. Ибо бьет в первую очередь по финансовой неэффективности его предшественника на посту президента США Барака Обамы, демократа и ныне критика политики Трампа», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, неслучайно точкой, с которой резко увеличились проблемы, назван 2011 год, когда Трамп вообще был далек от политики, занимался бизнесом. На фоне усиления позиций республиканцев в Сенате Конгресса США после промежуточных выборов в ноябре 2018 года такое выступление выглядит вполне логично с точки зрения внутриполитической борьбы в США.

«Ну и, наконец, доклад свидетельствует о том, что в ВПК США накопились реальные проблемы, власти страны их видят и анализируют, готовы искать рецепты их решения. Обновление соответствующего авиационного парка означает обновление основных фондов предприятий, производящих боевые самолеты, новые научно-конструкторские разработки, новые рабочие места, что лежит в русле «генеральной линии» президента Трампа на подъем американской промышленности», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, США сегодня не столько готовятся к реальной войне, например с Россией, сколько стараются использовать президентский срок Трампа для максимального освоения военного бюджета. Потому растут военные расходы, потому идут работы по новым программам вооружений, потому делаются разного рода сомнительные заявления по судьбе Договора о РСМД и раскручивается милитаристская риторика, ведется активная проукраинская публичная кампания. Хотя по большому счету большинству граждан США на Украину наплевать, они даже не знают, где она находится.