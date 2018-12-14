Сирия новости 14 декабря 12.30: конвой армии США прибыл в Дейр-эз-Зор, в Идлибе «Ан-Нусра» арестовала боевика «Национального фронта освобождения»

Сирия, 14 декабря. Подкрепление армии США прибыло на северо-восток Дейр-эз-Зора, в Идлибе «Тахрир аш-Шам» арестовала боевика «Национального фронта освобождения», радикалы дважды нарушили режим прекращения огня в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала боевика «Национального фронта освобождения» в Идлибе.

Международная коалиция: перебросила подкрепление на северо-восток Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты вновь нарушили режим прекращения огня, действующий в провинции Алеппо. В информационном бюллетене министерства обороны РФ сообщается, что российские наблюдатели зафиксировали два случая, когда боевики открывали огонь в демилитаризованной зоне.

В ответ на провокации джихадистов Сирийская арабская армия (САА) начала вести обстрел укрепрайонов незаконных вооруженных формирований в районе Аль-Рашидин к западу от административного центра региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный конвой армии США прибыл в район нефтяного месторождения Ат-Табия на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa).

Ранее сообщалось, что население данной территории выступает против присутствия в регионе проамериканских сил и незаконной добычи полезных ископаемых, которые, по сведениям активистов, ведут Соединенные Штаты.

Провинция Идлиб

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на дом члена медиакрыла «Национального фронта освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир») в городе Серакиб, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency). Сообщается, что радикалы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 вооруженного формирования взяли боевика под арест.

В южной части провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее боевики открыли огонь по расположениям правительственных войск, чем спровоцировали возобновление столкновений.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама не прекращаются бои между радикальными исламистами и правительственными войсками. Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@NorsForStudies), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Аль-Латамина.

Ранее боевики группировок «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» пытались прорваться в подконтрольные САА районы региона. Бойцы войск Башара Асада отбили несколько нападений и нейтрализовали ряд джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)