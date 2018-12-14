Москва, 14 декабря. Российские помидоры впервые за шесть лет стали дешевле импортных. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании «НЭО Центр». Разница в цене составила 8,6 рубля.

Как уточняют аналитики, за девять месяцев 2018 года средняя стоимость помидоров, выращенных за рубежом, составила 82,6 рубля за килограмм. Это на 30% больше аналогичного прошлогоднего показателя. В то же время российские помидоры за год поднялись в цене только на 2,7%, в 2018 году приобрести килограмм можно за 74 рубля.

По мнению специалистов, причиной таких изменений стали, с одной стороны, девальвация рубля, с другой – хороший урожай тепличных овощей в 2018 году. Отмечается, что достигнуть высокого показателя урожайности удалось благодаря программе господдержки производителей, которая действует с 2015 года.

Кроме того, как передает РБК, по итогам 2018 года сравнялась стоимость отечественных и зарубежных огурцов.