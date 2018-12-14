«Информационные поводы вам еще обеспечим»: Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что встретится с главой России Владимиром Путиным в ближайшее время.

На встрече с российскими СМИ Лукашенко объявил о скорой встрече с Путиным. Он отметил, что лидеры двух стран планировали подвести итоги белорусско-российского взаимодействия, однако некоторые вопросы пока остались.

«В ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их [вопросы] разрешить, — рассказал белорусский лидер журналистам. — Так что информационные поводы вам еще обеспечим».

По словам Лукашенко, он намерен обсудить с Путиным новый виток гонки вооружений, рост экстремизма, торговые войны, а также «потерю духовной ориентации». По мнению главы Белоруссии, заполняющие медийное пространство фейки, слухи и домыслы усложняют восприятие действительности.