«Свастика из любви к геометрии»: россияне ответили десантнику ВСУ, назвавшему шеврон СС пиратским флагом

Москва, 14 декабря. Россияне высмеяли оправдания украинского десантника, прославившегося после фото с президентом страны Петром Порошенко, в форме с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова».

По словам военного, он «считал шеврон разновидностью пиратского флага», принес свои извинения и пообещал,что понесет ответственность за содеянное.

«Мы все сильно поверили»? «Волчий крюк у них не крюк, свастика не свастика и вообще он в душе пират!!!», «Веселый этот Роджер», — смеются в Twitter.

Пользователь Oleg Pernaykthrflehf считает, что слова военного — это «вранье, конечно, но показатель того, что представляют из себя ВСУ».

«Никакого понятия о дисциплине, чести и просто о порядочности. Поймали, будет врать до последнего. Та, ни, це пираты! Какой президент, такая и армия», — добавил он.

«Даже если и так, то это общий показатель дисциплины и профессионализма вояк — ляпать на форму, что придет в голову», — согласен с ним другой блогер Shalmasik.