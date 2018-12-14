Сирия: Россия и Турция зафиксировали 27 нарушений в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо

Москва, 14 декабря. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии за минувшие сутки зафиксировали 27 случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в пятницу.

«Российской частью зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – семь, Хама – четыре, Латакия – шесть, Алеппо – два», — уточняется в документе.

В свою очередь Турция сообщила об одном нарушении в Идлибе, двух в Хаме, четырех в Латакии и одном в Алеппо.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. 500 продуктовых наборов общим весом 2,165 тонны были доставлены жителям населенного пункта Кафер-Раа в провинции Хама.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались. Число вооруженных формирований, присоединившихся к соглашению, по-прежнему составляет 234, населенных пунктов — 2518.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с отдельными очагами незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в Сирии и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.