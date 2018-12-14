Минобороны РФ назвало сроки выпуска опытного образца бронеавтомобиля «Тигр-2» 

Москва, 14 декабря. Первый опытный образец российского бронеавтомобиля нового поколения «Тигр-2» будет представлен весной 2019 года, сообщили в министерстве обороны России.

Работу над созданием «Тигра-2» ведут специалисты «Военно-промышленной компании». Предполагается, что опытный образец будет представлен весной этого года.

«Поменялся ряд требований к новой машине, разработчику пришлось вносить изменения в конструкцию, — приводит слова источника в Минобороны ТАСС. — На сроки повлияло, но не сильно».

В военном ведомстве ждут выпуска опытного образца «Тигра-2» в апреле или марте 2019 года. Официального подтверждения предоставленной источником информации нет.

Ранее сообщалось, что в «Тигре-2» будет повышена противоминная стойкость до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, а также баллистическая стойкость — до 6а класса по ГОСТ и грузоподъемность — до двух тонн.