Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

Москва, 14 декабря. Число осужденных в России достигло исторического минимума. По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ, в стране сейчас около 467 тысяч осужденных.

Ежегодно этот показатель уменьшается, отметили в ведомстве.

«За последние 10 лет их численность сократилась практически на четверть миллиона человек», — сообщили в пресс-бюро ФСИН в комментарии ТАСС.

Отмечается, что, по данным на 2013 год, в исправительных и воспитательных колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях наказание отбывали около 588 тысяч осужденных. В 2014 году показатель составлял 563 тысячи осужденных, в 2017-м — 523 тысячи. По данным ведомства, причиной снижения числа осужденных стала либерализация уголовно-исполнительной системы страны.