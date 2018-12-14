Обнаружен способ взломать учетные записи Microsoft

Нью-Дели, 14 декабря. В системе Microsoft существует уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взломать любую учетную запись системы. Ошибку обнаружил индийский исследователь в сфере кибербезопасности Сахад Нк, отчет которого опубликован на сайте компании-заказчика SafetyDetective.

Для того, чтобы войти в систему, хакер решил не взламывать аккаунты, а войти в учетные записи со стороны компании-поставщика услуг. Поддомен, принадлежащий Microsoft, удалось взломать за семь шагов. С помощью него можно было взять под контроль процесс авторизации в программах Microsoft — Outlook, Office и других. Чтобы получить доступ к чужой учетной записи, Сахад Нк отправил фишинговое письмо ее владельцу. Письмо не было помещено в папку «Спам», так как было отправлено с адреса Microsoft.

После того, как пользователь переходит по полученной ссылке, хакер может получить специальный ключ для входа в аккаунт. Сообщается, что свое исследование Сахад Нк провел несколько месяцев назад. Отчет о нем был обнародован только после того, как компания устранила уязвимость.