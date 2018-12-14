Метро Москвы отреагировало на идею увеличить штраф за проезд с кофе

Москва, 14 декабря. Руководство Московского метрополитена отреагировало на идею увеличить штраф для пассажиров, которые спускаются в подземку с кофе. Оснований для ужесточения правил в метро не увидели.

В пресс-службе столичного метро «кофе с собой» назвали неотъемлемым атрибутом жизни в мегаполисе, а также напомнили, что напиток в стаканчиках с крышками продается даже на некоторых станциях метро.

«Проход пассажиров с кофе в метро — не проблема для Московского метро, как и для большинства метро мира», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В метрополитене отметили, что большинство пассажиров способны адекватно оценить загруженность станций и поездов, чтобы понять, возможно ли без ущерба для окружающих пить горячий напиток во время поездки.

О необходимости увеличить штраф за проезд с кофе в метро ранее заявил член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов. По его мнению, сейчас размер штрафа минимальный, и никто не обращает на него внимание.