Сирия: замглавы МИД призвал ЮНИСЕФ защитить детей от терроризма

Дамаск, 15 декабря. Заместитель иностранных дел по делам эмигрантом Сирии Фейсал Аль-Мекдад встретился с исполнительным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриеттой Фор и сопровождающей ее делегацией в Дамаске. Стороны обсудили возможности сотрудничества и пути его укрепления в будущем. На встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Аль-Мекдад также отметил важность работы организации, которая заботится о детях, проживающих по всему миру. По словам сирийского политика, дети — это сокровище будущего и поколение, которое будет восстанавливать все разрушения, причиненные террористическими организациями, которые пытались захватить республику.

Аль-Мекдад отметил, что власти Дамаска стремятся помочь всем сирийским детям, особенно тем, кто был вынужден жить под гнетом терроризма долгие годы. В этом САР могут помочь организации ООН, в частности, представительство ЮНИСЕФ. Официальные власти намерены как можно скорее восстановить разрушенные боевиками учебные заведения, больницы и жилые дома, которые уже сейчас необходимы подрастающему поколению. Кроме того, Дамаск планирует поддержать всеми возможными средствами секторы здравоохранения и образования, облегчить доступ детей к продовольственным продуктам, лекарствам и необходимым прививкам.

Сирийский политик отметил важность роли международных организаций в оказании помощи детям беженцев, которым нужно как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

По словам Аль-Мекдада, преступления, которые творятся на северо-востоке Сирии силами американской коалиции, должны обсуждаться на международной арене. Ежедневно жертвами коалиции становятся десятки женщин и детей. Кроме того, мировое сообщество должно обсудить действия курдов, из-за которых тысячи детей не могут получить нормальное образование.

Представитель ЮНИСЕФ со своей стороны заявила, что организация готова к укреплению сотрудничества с Сирией в будущем и всегда открыта для него.