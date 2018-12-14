«Устали от Киева»: политолог объяснил, почему ЕС отказался от антироссийских санкций из-за провокации ВМСУ

Москва, 14 декабря. Отказ Евросоюза вводить санкции против России из-за провокации Украины в Керченском проливе связан с «усталостью» Европы от Киева и его антироссийской риторики, считает политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

По его мнению, именно поэтому Порошенко не смог заручиться поддержкой «своих западных кураторов и опекунов». Этот отказ ЕС от введения новых ограничительных мер против Москвы после инцидента в Черном море, как считает Бредихин, говорит о том, что отношения РФ и ЕС не будут в дальнейшем ухудшаться из Киева. Такая точка зрения ошибочна.

«Думаю, у ЕС уже давно есть фактор усталости от Украины как таковой. Если Порошенко ожидал от своих кураторов и опекунов какой-то защиты, выраженной в конкретных жестких действиях, то он её не получил», — пояснил он в комментарии телеканалу RT.

При этом специалист не стал отрицать, что ряд европейских политиков, как и Порошенко, придерживаются, риторики о том, что якобы Россия виновата в инциденте 25 ноября, однако санкции введены не были, а ведь Порошенко так на них рассчитывал.

«Соответственно, в ЕС уже давно есть понимание, что из-за Украины с Россией ругаться не стоит», — подчеркнул он.

Бредихин уверен, что в ЕС понимают, что инцидент в Черном море спровоцировала Украина, а России просто ничего не осталось, кроме того, чтобы реагировать на нее. Однако указал политолог и на то, что на Европу сильно давит «команда из Вашингтона», которая считает, что «нужно защищать Украину любыми возможными способами».

Объяснил эксперт и почему ЕС не станет вводить санкции и против Украины. Все очень просто: Киев набрал у Европы уже столько кредитов, что кредиторы попросту бояться, что украинские власти откажутся платить по счетам.

«ЕС не будет вводить санкции против Украины, поскольку сначала введёшь санкции, а потом она еще откажется кредиты выплачивать, которых очень много набрала от Евросоюза и МВФ», — считает Бредихин.

Тут, по его мнению, позиция ЕС очень однобокая, хотя все-таки есть понимание, что вина в случившемся все-таки лежит на Киеве, и то это была обычная провокация.

Напомним, о том, что большинство европейских стран считают контрпродуктивным введение санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщил источник в структурах ЕС. На введении новых ограничительных мер настаивали Польша, Эстония и Литва, но Германия и Франция эту идею не поддержали.

В итоге Европейский совет по итогам саммита в Брюсселе отказался вводить новые санкции против Москвы. При этом в заявлении совета говорится о «крайней обеспокоенности в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море», и связывают эту эскалацию с "нарушениями международного права Россией».

В связи с этим европейские политики потребовали, чтобы российская сторона немедленно освободила задержанных украинских моряков, которые были на борту трех кораблей ВМСУ, устроивших провокацию в Керченском проливе. Еще одно требование касалось возвращения Киеву самих судов, а также обеспечения свободы мореплавания через Керченский пролив. Европейский совет также сообщил о своей готовности принимать меры «по дальнейшему укреплению поддержки пострадавших районов Украины».