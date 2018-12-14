«Все намного прозаичнее»: в Совфеде объяснили, почему Трамп не может встретиться с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина не состоится до тех пор, пока не будет разрешена ситуация вокруг инцидента в Керченском проливе.

«Пока корабли и их экипажи не освобождены, я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча может иметь место», — цитирует Болтона издание Hill.

Напомним, Трамп в конце ноября отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Он заявил, что переговоры не состоялись в связи с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели встречу «на ногах», в ходе которой российский президент проинформировал своего коллегу о ситуации в Керченском проливе, а также обсудил с ним обстановку на Украине.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Джона Болтона и отметил, что реальных геополитических предпосылок для отмены будущих встреч двух президентов нет. По словам сенатора, из-за нестабильности в Вашингтоне Трамп не может позволить себе пойти навстречу России.

«Если бы у Трампа существовала сейчас политическая воля для встречи с нашим президентом, он бы нашел любую возможность. Очевидно, что он этого не делает не потому, что в Керченском проливе произошла очередная провокация в исполнении киевского режима, а потому, что у него непростая ситуация внутри страны. У Трампа натянутые отношения с Конгрессом, с прессой, прокурором Мюллером в связи с процессами, которые происходят над его бывшими коллегами», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что Дональду Трампу крайне невыгодно инициировать переговоры с Владимиром Путиным из-за сильного давления антироссийского лобби.

«Поэтому любой повод хорош для того, чтобы объявить о существовании каких-то якобы геополитических причин, не позволяющих ему встречаться с российским президентом. Все намного проще и прозаичнее, — разъяснил Олег Морозов. — Трамп не свободен и не может предложить для себя позитивную повестку: что бы он ни предложил в РФ, все будет не так. Трамп предпочитает держать паузу, а мы ведем себя совершенно аналогичным образом: если будет четко сформулированное предложение — Москва готова, если нет — нам от этого ни холодно ни жарко».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили правила прохождения государственной границы России. В течение нескольких часов суда продвигались к Керченскому проливу, совершали опасные маневры и не реагировали на требования ФСБ России остановиться. В результате корабли и экипажи были задержаны российскими пограничниками.

Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.