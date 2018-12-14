Лавров оценил потенциал экономического партнерства в Черном море

Баку, 14 декабря. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал значительным потенциал экономического партнерства в Черном море. Однако, по словам министра, в настоящее время реализовать данный потенциал полностью не удается.

Об этом Лавров заявил в пятницу, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств Организации черноморского экономического сотрудничества.

Дипломат напомнил, что Черноморье объединяет исторически и экономически тесно связанные друг с другом государства. Как подчеркнул Лавров, в регионе пересекаются старые и создаются новые торговые пути, транспортные и энергетические коридоры.

«Таким образом, потенциал экономического сотрудничества значителен. К сожалению, реализовать его в полном объеме пока не удается», — сказал он.

Глава российского МИД выразил уверенность, что ОЧЭС может внести значительный вклад в решение данного вопроса.

«Деятельность организации объективно содействует упрочению идентичности Причерноморья, созданию институциональных условий для продвижения общерегиональной экономической повестки дня», — пояснил Лавров.

Организация черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.

Ранее Лавров призвал ускорить создание транспортной магистрали вокруг Черного моря. По его словам, трасса позволит привлечь инвестиции в туризм и транспортную отрасль.