Это бесовщина: в РПЦ прокомментировали намерение Константинополя предоставить томос украинской церкви

Томос об автокефалии будущему руководителю «новой церкви» якобы вручит в Константинополе 6 января Константинопольский патриарх Варфоломей, заявил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря. Вместе с тем стоит добавить, что ранее архиереи канонической Украинской православной церкви не приняли приглашения Константинополя на так называемый «объединительный собор» и отослали их обратно в Стамбул. Также стоит подчеркнуть, что Константинополь пока не комментировал точную дату вручения томоса.

«Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января», — сказал Зоря в эфире украинского телевидения.

Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что решение о предоставлении томоса обусловлено в первую очередь политическими причинами.

«Это бесовщина. Появление этой структуры обусловлено волей Петра Алексеевича [Порошенко]. Плюс сбывается давнишняя мечта Варфоломея», — констатировал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящий момент довольно сложно прогнозировать, как отреагируют на появление «новой церкви» православные украинцы. Это будет зависеть от целого ряда факторов.

«Это трудно предугадать. Многое зависит от случая и от того, кто и куда будет призывать», — считает священник.

Собеседник ФАН также напомнил, что в марте на Украине состоятся президентские выборы. Учитывая тот факт, что рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко крайне низок, а антирейтинг, напротив, зашкаливает, не исключено, что он может утратить власть. В этом случае прекратит свое существование и «новая церковь».

«Я предполагаю, что в этом случае и церковный проект прикажет долго жить», — резюмировал отец Дмитрий.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что «объединительный церковный собор» состоится 15 декабря в Киеве. Вместе с тем стоит добавить, что ранее Порошенко обещал не вмешиваться в дела церкви.

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В Москве сочли это решение противоречащим духу и канонам православия и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.