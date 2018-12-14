Силовики обыскивают кабинет и дома главы Бабаюртовского района Дагестана

Махачкала, 14 декабря. Сотрудники УФСБ и МВД Дагестана проводят обыски в рабочем кабинете и домах главы Бабаюртовского района республики Эльдара Карагишиева.

По словам информированного источника, следственные мероприятия проходят в жилых домах Карагишева, расположенных в селе Бабаюрт и в городе Каспийск.

Собседеник агентства «Интерфакс-Юг» уточнил, что обыски связаны с возможной причастностью Карагишева к хищению 9,5 млн рублей, которые были выделены из бюджета на капитальный ремонт здания средней школы N1 села Бабаюрт имени Арзулумова.