В России могут вернуть штрафы за превышение скоростного лимита на 10 км/ч

Москва, 14 декабря. Правительство РФ задумалось о возвращении штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Соответствующие поручения получили МВД и Минтранс России: ведомства должны подготовить ряд предложений по усилению наказаний за нарушения ПДД. В РФ также могут ужесточить наказания за езду с нечитаемыми номерами и нарушение правил остановки, пишет «Ъ».

Согласно поручениям главы правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьера Максима Акимова, предложения должны быть подготовлены до 1 марта 2019 года. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений ПДД: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20–40 километров в час.

По мнению президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, скоростной порог разумно уменьшить в городах, особенно с учетом необходимости обеспечения безопасности в районе учебных заведений. Однако за городом, считает эксперт, можно, напротив, задуматься об увеличении скоростного режима.

Как отмечает эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева, данных, которые могли бы подтвердить рост числа аварий из-за превышения скорости на 10–20 километров в час, пока нет.

«Там, где власти хотели добиться скорости потока в 60 км/ч, давно уже стоят знаки «40», поэтому проблемы нет», — отметила Соловьева.

Напомним, с 2013 года в России действует норма, согласно которой превышение скоростного лимита менее, чем на 20 км/ч, не наказуемо. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене данного правила, однако предложения не были рассмотрены в Госдуме.