Экологический конфликт в Заволжске: в городе химиков нет «химии» между властью и народом

В конце ноября Арбитражный суд Ивановской области вынес решение по иску «Заволжского химического завода органического синтеза» к администрации Заволжского муниципального района в пользу истца. Этим решением фактически был дан зеленый свет использованию шламонакопителя химзавода для размещения, захоронения и утилизации радиационных, биологических и фармацевтических отходов.

Появятся ли в резервуарах шламонакопителя действительно такие опасные виды отходов или нет, сказать сложно, но юридических препятствий для их размещения там уже нет. Протест заволжцев и природоохранной прокуратуры против такого решения разбился о сухую букву закона, и значит многолетний спор между «химиками» и «лириками» обречен продолжаться еще долго.

В сути непрекращающегося экологического конфликта в Заволжске разбиралось Федеральное агентство новостей.

Заволжский химический завод имени М.В. Фрунзе (ЗХЗ), расположенный в одноименном городе Ивановской области, является одним из пионеров российской химической отрасли и ведет свою историю еще с 1871 года, когда на берегу Волги было основано предприятие по производству серной кислоты. За полуторавековую историю предприятие изменялось, обновлялось, расширялось, шло на подъем и приходило в упадок, но всегда сохраняло свой профиль.

Работа любого химического завода всегда была связана с экологической проблематикой. В советское время эта тема особо не поднималась, а в перестроечное — на повестке стоял вопрос вообще о выживании таких производств, в том числе и в Заволжске, где оно является градообразующим предприятием. С началом же нового века, когда экологии в нашей стране стали уделять больше внимания, в том числе на самом высоком уровне, о ситуации в Заволжске заговорили в районе и области и даже на федеральных телеканалах. Причем проблематика была связана не столько с производственной деятельностью самого предприятия (вернее, уже конгломерата разных предприятий, работающих на территории Заволжского химзавода), сколько с утилизацией отходов этого производства. Данная сфера деятельности, похоже, стала наиболее выгодной для бизнесменов, но превратилась в источник головной боли для жителей и проверяющих органов. То есть резервуары и скважины шламонакопителя стали более ценным активом, нежели мощности когда-то крупного завода.

Еще в 2009 году экс-директор ЗАО «Стройхимматериалы» (одна из компаний, работающих на территории бывшего ЗМЗ) был осужден на 2,5 года колонии-поселения за незаконную утилизацию отходов. Далее, в августе 2011 года районный суд запретил захоронение на территории ЗХЗ опасных и промышленных отходов сторонних организаций. «Стройхимматериалы» попытались опротестовать это решение, но областной суд оставил вердикт райсуда в силе.

В 2013 году на ЗХЗ пришло ООО «Производственно-экологическая компания «Ленхиммаш», заключившее договор по сбору, вывозу и обезвреживанию отходов 1—4 класса опасности и благоустройству территории на территории завода. Как рассказала ФАН экс-руководитель компании Ирина Самохина, денег они за свои услуги не просили, поскольку источником доходов для них был шлам, от которого они очищали территорию. К этому шламу, содержащему в себе оксид железа, был интерес у Череповецкого металлургического комбината, заключившего договор с «Ленхиммашем».

Но дальше первой отгрузки дело не пошло. По словам Самохиной, вмешались сторонние силы, поддержанные тогдашним руководителем администрации Заволжска, которые стали вставлять ее фирме палки в колеса. Закончилось дело расторжением договора c «Ленхиммашем» из-за «недобросовестного исполнения своих обязанностей». Кто прав, кто виноват в этой истории, сейчас сказать сложно, но проблема очистки и благоустройства территории шламонакопителей осталась нерешенной.

Новыми красками проблема заиграла год назад, когда ООО «Заволжский завод химического синтеза» (очередная структура на базе ЗХЗ) попросило администрацию района предоставить ему разрешение на утилизацию химических отходов, поскольку ранее, в связи с банкротством и сменой собственников, соответствующей лицензии завод был лишен. Как поясняли на заводе и в администрации, лицензия была необходима, чтобы предприятию не приходилось накапливать все отходы у себя на площадке, а использовать имеющийся шламонакопитель.

Имелся, правда, один нюанс — эксплуатация шламонакопителя, как объекта размещения отходов, возможна только в случае приведения вида разрешенного использования земельного участка в соответствие с приказом Минэкономразвития от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», что предполагает смену существующего вида разрешенного участка. Суть этой смены в том, что за земельным участком на территории, где находится шламонакопитель, закрепляется код 12.2. Данный код позволяет использовать участок для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, медицинских, биологических и радиоактивных отходов, а также веществ, разрушающих озоновый слой. Заметим, что сам химзавод радиоактивных и медицинских отходов не производит.

Когда информация о намерении владельцев предприятия получить такового рода лицензию стала достоянием заволжской общественности, у нее возникли резонные опасения, что химзавод хочет делать бизнес на утилизации не своих, а привезенных отходов, включая самые опасные. Администрация города организовала проведение 1 февраля 2018 года общественных слушаний, по итогам которых приняла решение отказать химзаводу «в рассмотрении вопроса о смене существующего вида разрешенного к использованию земельного участка». В этот же период в Заволжск приехал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский (тогда еще врио), который пообещал жителям, что никаких захоронений радиоактивных отходов в Заволжске не будет.

Казалось бы, на этом деле была поставлена точка, но это была только запятая. Воодушевленные своей победой местные общественники решили продолжить борьбу за экологию и дать бой самому наличию шламоприемника, представляющего, по их мнению, экологическую угрозу городу. Было подготовлено письмо на имя Александра Хлопонина, на тот момент вице-премьера российского правительства, курировавшего природоохранные вопросы. В письме положение с экологией в Заволжском районе описывалось как «катастрофическое».

«Заволжский район — в первых рядах по уровню радиационного загрязнения и, как следствие, онкологических заболеваний. Это последствия проекта «Глобус-1» (проведенный в советское время подземный ядерный взрыв. — Прим. ФАН), — говорилось в обращении. — Мы в первых рядах по уровню заражения земли, воды и воздуха токсичными химическими отходами в результате многолетней деятельности Химического завода им. Фрунзе».

Далее в письме подробно рассказывалось о шламоприемниках и представляемой ими опасности. В заключение предлагалось «провести масштабное всестороннее исследование влияния химических отходов на окружающую среду на территории Заволжского района с привлечением государственных научных и общественных организаций». Также предлагалось «вынести решение об окончательном и безвозвратном закрытии шламоприемников и скважины глубокой закачки». Здесь, правда, наблюдается некоторое противоречие, потому что, следуя логике, такое решение должно было бы проистекать лишь после предложенного выше «масштабного всестороннего исследования».

Составившие эти письмо общественники взялись за дело с размахом, заручившись поддержкой столичного культурного бомонда. Их поддержал популярный актер Егор Бероев и его супруга Ксения Алферова. Весной текущего года они составили обращение на имя занимавшего в то время должность министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, которое по тексту совпадало с указанным выше письмом Хлопонину. Под обращением подписались десятки российских деятелей искусства, в их числе такие мэтры, как Владимир Этуш, Василий Лановой, Сергей Юрский, Александр Калягин, Олег Меньшиков, Юрий Башмет, и многие другие.

В разговоре с ФАН Бероев не стал подробно комментировать данную тему, сказав, что общаться надо с теми, у кого на руках есть документы. При этом он упомянул, что по ситуации в Заволжске было еще обращение к президенту Владимиру Путину, подписанное группой жителей ряда населенных пунктов Ивановской области и тем же составом деятелей искусства.

Отличие этого обращения, составленного, судя по всему, опять заволжскими активистами, от письма Хлопонину и Донскому в том, что, схожее по сути, оно более жесткое по форме. В нем, в частности, резко критикуется нынешнее руководство химзавода и глава Заволжского муниципального района Денис Петров.

«Земельный участок, отведенный под полигон, принадлежит ООО «Заволжский химический завод органического синтеза», деятельность которого по утилизации опасных отходов давно контролируется рядом владельцев химических производств из Санкт-Петербурга, — сказано в обращении. — В этой связи сложно поверить в случайность недавнего назначения на пост главы Заволжского района Петрова Д.Ю., уроженца Санкт-Петербурга, бывшего заместителя начальника отдела экологического надзора департамента Росприроднадзора по СЗФО в Петербурге, ныне активно лоббирующего запуск в эксплуатацию могильника».

В конце письма авторы просили президента РФ «остановить коррупционную машину, не допустить появления полигона в Заволжске». На уточняющий вопрос ФАН Бероев сообщил, что никакой реакции из Администрации президента они на это обращение не видели.

Сам же глава Заволжского муниципального района Петров в своем ответе ФАН категорически не согласился с оценкой ситуации в районе в терминах «экологической катастрофы». По его словам, с последствиями «Глобус-1» разобрались еще в 2014 году, когда Росатом закончил работы по изоляции скважин и дезактивации местности. Далее, пишет Петров, «по онкозаболеваемости Заволжский район занимает в рейтинге Ивановской области 6 место, по смертности — 13». Правда, в городе ходят неподтвержденные слухи, что якобы местной больнице дано указание отказывать в диагностике раковых заболеваний, но никаких фактических подтверждений им ФАН не нашло.

По радиационному фону глава администрации района указывает, что он постоянно находится в пределах 10—11 микрорентген в час, «что в 1,4 раза меньше средних показателей по Москве и Санкт-Петербургу». Говоря о шламонакопителе, Петров отмечает, что регулярно проводится откачка талых вод, чтобы «исключить их попадание за пределы карт», что показатели проведенных проб воздуха находятся в пределах нормы. По воде есть «незначительное превышения показателей, но токсичность в пределах нормы».

«Объекты накопленного вреда (далее ОНВОС) проинвентаризированы, вся необходимая информация направлена в департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области для последующей работы по включению их в государственный реестр ОВНОС, — добавил Петров. — Только после этого можно будет говорить об участии в программах ликвидации данных объектов».

В конце своего ответа глава района не удержался и выпустил стрелу критики в составителей обращения, отметив, что своими письмами они «создают неблагоприятную ситуацию в экономике района, понижая его инвестиционную привлекательность».

Бывший председатель Ивановского отделения общества охраны природы Вячеслав Наговский, который направлял письмо Хлопонину и которому в первую очередь адресована филиппика главы района, кстати, признал правоту большинства изложенных в ответе тезисов. При этом он по-прежнему убежден, что сам шламонакопитель остается потенциальным источником угрозы для природы Заволжского района.

«На территории завода накоплены за десятилетия высокотоксичные отходы. В их составе даже есть боевые отравляющие вещества. Если кто-то по неграмотности там все разроет, то при определенных климатических условиях достанется всему Заволжску», — опасается Наговский.

Впрочем, оговаривается он, это может случиться именно при неблагоприятном стечении обстоятельств. Однако, как указал в своем ответ ФАН глава Заволжского района, реконструкция шламонакопителя для возобновления захоронения химических отходов не только не производится, но и «в настоящее время его эксплуатация запрещена соответствующими надзорными органами».

Кстати, есть еще и такая точка зрения, разделяемая многими специалистами, что сами по себе захоронения на ЗМЗ безопасны и что по аналогичной методике происходит утилизация такого же класса отходов в западных странах и в ряде других регионов нашей страны. А главную угрозу представляет транспортировка этих отходов до места утилизации, которые при аварии или ненадлежащих условиях хранения могут попасть в окружающую среду.

Словом, в настоящее время потенциальная экологическая угроза городу Заволжску в прямом и переносном смысле слова законсервирована. Но чего не удается законсервировать, так это недоверие заволжцев к властям, руководству и собственникам ЗМЗ. Помимо слухов о занижении статистики по онкологии, о чем говорилось выше, по городу упорно ходят разговоры, что на химзавод регулярно приезжают машины из других регионов и привозят отходы, спускаемые в шламонакопитель. Власти и начальство химзавода это опровергают, говоря, что машины возят сырье на предприятие, но не все им верят. Причина — шлейф разного рода скандалов, расследований, уголовных дел, связанный с работой ЗМЗ и эксплуатацией шламонакопителя. Он создал атмосферу недоверия значительной части местного населения (а это не только жители Заволжского, но и соседних районов) ко всем заверениям властей по данной теме.

Со временем ситуация, возможно, успокоилась бы, но тут грянуло решение Арбитражного суда. Ведь руководство химзавода тоже не дремало и, пока общественники боролись с явными и мнимыми экологическими угрозами, сумело в судебном порядке аннулировать итоги общественных слушаний и добиться разрешения на получение лицензии, вызвавшей такие опасения у заволжцев.

Но есть важный момент: вердикт арбитражного суда предусматривает, что он может быть оспорен во Втором апелляционном суде в Кирове. В администрации Заволжска ФАН заявили, что подадут соответствующую апелляцию.

Такое решение должно стать важным шагом к повышению уровня доверия между жителями Заволжска и властью. Но полностью «химия» между ними возникнет, наверное, тогда, когда будет решен вопрос с очисткой территории от накопленных отходов. То, что не получилось пять лет назад, возможно, удастся сделать теперь, если местные и региональные власти, в союзе с общественностью, найдут источники финансирования и методы решения проблемы.