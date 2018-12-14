«Степь большая — места хватит!»: в ЛНР продолжают жить и готовятся встретить наступление ВСУ

Известие о предстоящем наступлении ВСУ в Луганске восприняли без паники. Магазинчик у одной из остановок в Луганске — средоточие дежурных новостей и комментариев местных «экспертов».

«Андреич, ну что: ломанутся «укры»?» — донеслось из противоположной очереди.

Андреич на секунду отвлекся, отыскивая нежданного собеседника. Сумка с продуктами едва не упала на пол. Он аккуратно придержал ее культей левой руки. Надо сказать, что в этом районе Андреича и уважают, и побаиваются, — худощавый, жилистый, подтянутый пенсионер даст фору 20-летним. Кисть руки бывший «афганец» потерял в июле 2014 года, воюя в батальоне «Заря», который защищал осажденный Луганск от киевских «воинов света».

«Так что?» — не унимался задавший вопрос. «Степь большая… Нехай приходят. Два метра всем найдется. Завтра все узнаем…» — пожал плечами Андреич.

Киев собирает силы

Минувший понедельник заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал экстренное заявление о том, что ВСУ готовят 14 декабря попытку прорыва на мариупольском направлении. Такое известие не могло не насторожить жителей Луганской и Донецкой народных республик, пятый год живущих в состоянии необъявленной войны Киева с бывшими соотечественниками. Тем более, что оперативная обстановка на так называемой «линии разграничения» только подтверждает эти опасения.

Только за сутки с 12 на 13 декабря киевские силовики выпустили по территории ЛНР более 90 боеприпасов. Об этом официально заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Он констатировал — киевские силовики продолжают наращивать группировку сил в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС).

­«По нашей информации, ночью 12 декабря из населенного пункта Артемовск в сторону Попасной выдвинулась большая колонна военной техники ВСУ, а именно: САУ, РСЗО «Град», танки, БМП, БТР и автомобили с боеприпасами. В районе населенных пунктов Болотенное и Сизое на вновь оборудованных позициях обнаружено шесть единиц БМП, три танка и три многоцелевых легких бронированных транспортера. В районе рыбхоза, вблизи населенного пункта Валуйское, обнаружено три САУ 2С1 «Гвоздика», — добавил Яков Осадчий.

Сильнее, чем обычно, «гремит» и на линии фронта.

«ВСУ после 17.00 особенно не стесняются применять оружие. После введения на Украине военного положения участились обстрелы. Противник нас провоцирует на ответный огонь, но мы не поддаемся на провокации и огонь не открываем», — рассказывает один из бойцов НМ ЛНР.

«После введения военного положения обстрелы участились и стали жестче. Работает ствольная артиллерия, минометы, запрещенные минскими договоренностями. Мы позиции свои не уступаем, на провокации не поддаемся. Но в случае чего и у нас есть чем ответить согласно минским договоренностям», — добавляет другой военнослужащий Народной милиции.

Будем жить!

В Луганске эту незабвенную фразу комэска Титаренко из «В бой идут одни старики» повторяют всякий раз, когда в Киеве задумывают новый поход на непокорный Донбасс. И вот уже пятый год живут, не впадая в панику.

В детских садах и школах вовсю готовятся к новогодним утренникам. А администрация столицы ЛНР на 22 декабря уже запланировала масштабную предновогоднюю ярмарку.

«Там в широком ассортименте будут представлены продукты питания, промышленные товары местных производителей. Кроме того, на ярмарке будет организован большой елочный базар», — рассказал начальник управления по вопросам торговли и сферы услуг Александр Филипский.

«Под елочку» горняки государственного унитарного предприятия «Центруголь» подняли наверх миллионную тонну угля.

«Участвовали в добыче этого миллиона пять предприятий, которые внесли огромный вклад — труд, пот, — в этот миллион. Это символическая цифра, и это первая такая цифра с 2014 года», — не без гордости говорит гендиректор ГУП ЛНР «Центруголь» Юрий Жилинский.

В прифронтовом Перевальском районе в средней общеобразовательной школе №3 не без помощи руководства ЛНР отремонтировали спортзал, до которого годами не доходили руки у украинской власти, которая так упрямо рвется вернуться сюда.

«Никто не вкладывал деньги очень долгое время. Пол был сломан, стены обшарпанные, крыша все время текла, — рассказал выпускник школы №3, чемпион Европы по пауэрлифтингу Василий Щипцов. — Сейчас сделали ремонт и стало приятно здесь находиться. Племянники учатся, все довольны».

А все же если…

И все-таки, несмотря на привычку жить и растить детей на войне, напряжение витает в воздухе.

13 декабря, ближе к вечеру, Генеральная прокуратура ЛНР сообщила о еще одном обнаруженном тайнике украинских диверсантов в районе прифронтового села Обозное.

«Как бы мы тут в Луганске ни стремились переключиться на отвлекающие темы, все равно думаешь о главном. Когда они начнут? Когда в тлеющий костер войны Киев плеснет бензин? Или противник предпочтет нынешнюю выгодную ему тактику вялотекущей позиционной войны на измор?» — написал в своем блоге историк и краевед Юрий Луганец.

Ответ узнаем вскоре. Впрочем, как говорит «афганец» Андреевич, степь большая…