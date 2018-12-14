Баку, 14 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ускорить создание кольцевой автодороги вокруг Черного моря. Об этом он заявил в пятницу на встрече глав внешнеполитических ведомств Организации черноморского экономического сотрудничества.

«Хотел бы обратить внимание на необходимость интенсификации работы над двумя ключевыми проектами Организации в области транспорта — скоординированном развитии Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря и морских магистралей в регионе ОЧЭС», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, реализация данных проектов поможет увеличить торговый оборот в регионе, а также привлечь инвестиции в туризм и транспортную отрасль.

Глава российского МИД выразил сожаление в связи с тем, что итоговый документ о создании магистрали на встрече министров транспорта ОЧЭС 25 октября так и не был принят. Лавров пояснил, что принять документ помешали возражения одной из делегаций. Какая страна выступила против строительства дороги, министр не уточнил.

В Организацию черноморского экономического сотрудничества входят 12 государств: Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в последнее время в Черноморском регионе наблюдается деградация ситуации. Он подчеркнул, что данную тенденцию необходимо прервать, чтобы обеспечить стабильность в Причерноморье.