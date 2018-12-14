Патриарх Кирилл направил послания Папе Римскому и ООН из-за ущемления прав верующих УПЦ

Москва, 14 декабря. Глава РПЦ патриарх Кирилл направил послания в ООН, Папе Римскому, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель, в которых обратил внимание на нарушение прав верующих УПЦ.

В отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви сообщили об обращении патриарха Кирилла к мировой общественности. Глава РПЦ попытался обратить внимание на ущемление прав верующих Украинской православной церкви. Послания были направлены лидерам Франции и Германии, Папе Римскому, а также в ООН.

«В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви, — говорится в послании патриарха, — что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений».

Накануне сторонники автокефалии организовали пикеты около резиденций епископов и епархиальных управлений канонической УПЦ. Кроме того, священнослужители УПЦ сообщили о давлении со стороны Службы безопасности Украины и органов власти. По их словам, украинские власти пытаются заставить священнослужителей Украинской православной церкви принять участие в так называемом «объединительном соборе».

Ранее скандальный сайт «Миротворец» стал вносить в свою базу священнослужителей УПЦ, которые приняли участие во флешмобе в поддержку Московского патриархата.