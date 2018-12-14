Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Американская компания предложила 100 тысяч долларов за отказ от смартфона на год

50
0 Оставить комментарий

Американская компания предложила 100 тысяч долларов за отказ от смартфона на год

Вашингтон, 14 декабря. 100 тысяч долларов получит тот, кто сможет на год отказаться от смартфона и других гаджетов, заявили в компании Vitaminwater, которая является дочерней фирмой Coca-Cola Company.

Как сообщили представители Vitaminwater, проблема зависимости людей от гаджетов приобретает пугающий масштаб. Так, более половины (57%) юных американцев пытались отказаться от социальный сетей, однако их эксперименты не увенчались успехом.

Американская компания предложила 100 тысяч долларов за отказ от смартфона на год

В американской компании предложили пользователям гаджетов до 8 января 2018 года оставить пост в соцсети с объяснением, почему они хотят отказаться от использования устройств. В конце месяца Vitaminwater отберут добровольцев для участия в конкурсе. Победителю, который сможет продержаться без смартфона и других гаджетов год, достанется 100 тысяч долларов или 6,6 миллиона рублей, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.