Американская компания предложила 100 тысяч долларов за отказ от смартфона на год

Вашингтон, 14 декабря. 100 тысяч долларов получит тот, кто сможет на год отказаться от смартфона и других гаджетов, заявили в компании Vitaminwater, которая является дочерней фирмой Coca-Cola Company.

Как сообщили представители Vitaminwater, проблема зависимости людей от гаджетов приобретает пугающий масштаб. Так, более половины (57%) юных американцев пытались отказаться от социальный сетей, однако их эксперименты не увенчались успехом.

В американской компании предложили пользователям гаджетов до 8 января 2018 года оставить пост в соцсети с объяснением, почему они хотят отказаться от использования устройств. В конце месяца Vitaminwater отберут добровольцев для участия в конкурсе. Победителю, который сможет продержаться без смартфона и других гаджетов год, достанется 100 тысяч долларов или 6,6 миллиона рублей, пишет «Газета Кемерова».