Нацистская символика в ходу у украинских военных: в РФ раскрыли ложь десантника ВСУ о фото с шевроном СС

Военнослужащий украинский армии, который сфотографировался с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова» на форме, заявил, что не догадывался о значении данной эмблемы.

Его обращение опубликовано на официальной странице командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook. Военный попросил прощения у украинцев и признался, что готов понести ответственность за подобную ошибку.

«Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность», — заявил десантник.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко опубликовал «патриотическое фото в окружении бойцов 95-й отдельно десантно-штурмовой бригады ВСУ. На форме одного из солдат была видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями. Снимок вызвал большую дискуссию в Сети.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей призвал не принимать за чистую монету извинения украинского десантника, поскольку старший офицерский состав обязан был осмотреть внешний вид военного, а значит, националистическая символика не могла не остаться незамеченной.

«Когда в соцсетях появился снимок президента Украины с этим солдатом, то это получило широкий негативный резонанс в Европе. В Берлине и Париже заговорили о недопустимости такого, в общем, Киеву дали понять, что это никуда не годится Если слушать этого как бы несмышленого мальчика, который по недоразумению прилепил на свой бушлат эмблему дивизии СС, то ведь можно подумать, что вокруг не было командиров и сержантов, которые перед тем, как отправить его на учения, не осматривали его. Этого априори не может быть. Это дешевая обманка, на которую не надо вестись», — заметил он.

По мнению военного эксперта, украинские военнослужащие любят использовать символику СС не только в качестве «украшений» формы, но и в качестве рисунков для татуировок.