Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

Баку, 14 декабря. Ситуация в Черноморском регионе в последнее время деградировала. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По его словам, за четверть века своего существования организация зарекомендовала себя как востребованная региональная площадка, однако ее дальнейший успех будет зависеть от того, насколько эффективно и прагматично страны-участницы ОЧЭС смогут выстраивать взаимодействие.

«К сожалению, в последнее время ситуация в Черноморском регионе деградировала», — сказал Сергей Лавров.

Он добавил, что крайне важно обратить данную негативную тенденцию вспять, чтобы превратить Причерноморье в зону стабильности, мира и процветания. Глава МИД РФ подчеркнул недопустимость преобразования ОЧЭС в «арену для политических баталий и сведения счетов». Сергей Лавров напомнил, что первоочередная задача организации — решение экономических вопросов.