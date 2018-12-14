Мадуро привел армию Венесуэлы в максимальную боеготовность

Москва, 14 декабря. Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Соответствующий приказ вооруженным силам страны отдал президент государства Николас Мадуро. Согласно его распоряжению, войска должны находиться в максимальной боеготовности, чтобы победить возможные «заговоры».

«Я отдал приказ всем нашим вооруженным силам быть готовыми и поддерживать максимальный уровень развертывания <…>. Венесуэла рассчитывает на вас», — подчеркнул Мадуро в своем Twitter.

Он добавил, что также в войсках должны поддерживаться дисциплина, высокий уровень подготовки служащих и лидерство, передает «Царьград».

Ранее на этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хочет свергнуть его и готовит на него покушение.

Попытка покушения на Мадуро уже была предпринята в начале августа на параде в Каракасе. Несколько беспилотников со взрывчаткой должны были совершить полет над трибуной венесуэльского президента. Как считает Мадуро, покушение было организовано колумбийской стороной, о нем были осведомлены США.