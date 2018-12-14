Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Лавров: Москва готова обсудить создание пенсионной системы ЧЭС

204
0 Оставить комментарий

Лавров: Москва готова обсудить создание пенсионной системы ЧЭС

Москва, 14 декабря. Москва готова рассмотреть идеи реформирования Организации черноморского экономического сотрудничества ОЧЭС. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел организации.

Он добавил, что Москва открыта к обсуждению рациональных предложений по реформированию ОЧЭС. Кроме того, российская сторона готова рассмотреть идеи по созданию собственной пенсионной системы организации.

«Готовы рассмотреть предложения по созданию с учетом опыта других международных структур собственной пенсионной системы ЧЭС, которая охватывала бы всех сотрудников секретариата, а не только технический персонал», — сказал Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ отметил, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время, к сожалению, деградировала. Странам-участницам ОЧЭС необходимо переломить эту негативную тенденцию, чтобы сделать регион стабильным и процветающим. Лавров также подчеркнул недопустимость превращения ОЧЭС в политическую арену и напомнил, что организация была создана для решения экономических вопросов.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.