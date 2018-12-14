Лавров: Москва готова обсудить создание пенсионной системы ЧЭС
Москва, 14 декабря. Москва готова рассмотреть идеи реформирования Организации черноморского экономического сотрудничества ОЧЭС. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел организации.
Он добавил, что Москва открыта к обсуждению рациональных предложений по реформированию ОЧЭС. Кроме того, российская сторона готова рассмотреть идеи по созданию собственной пенсионной системы организации.
«Готовы рассмотреть предложения по созданию с учетом опыта других международных структур собственной пенсионной системы ЧЭС, которая охватывала бы всех сотрудников секретариата, а не только технический персонал», — сказал Сергей Лавров.
Ранее глава МИД РФ отметил, что ситуация в Черноморском регионе в последнее время, к сожалению, деградировала. Странам-участницам ОЧЭС необходимо переломить эту негативную тенденцию, чтобы сделать регион стабильным и процветающим. Лавров также подчеркнул недопустимость превращения ОЧЭС в политическую арену и напомнил, что организация была создана для решения экономических вопросов.