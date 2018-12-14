Америке придется смириться: эксперт оценил прогноз Moody’s о крахе финансовой мощи США

Сокращение налогов и замедление экономики подорвет финансовую мощь Соединенных Штатов в следующем десятилетии, говорится в докладе Moody's Investor Service. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно докладу, во втором квартале 2018 года экономика США выросла на 4,2% — это лучший показатель с 2014 года. Однако ожидается, что рост экономики сначала замедлится до 2,9%, а затем — до 0,9%.

В 2017 году дефицит федерального бюджета составил 3,5% ВВП. В этом году он вырос до 3,8% (779 миллиардов долларов). Согласно прогнозам, к 2028-му он увеличится до 8%. Кроме того, из-за снижения ставки корпоративного налога с 35% до 20% налоговые поступления от бизнеса упали на 31%.

«Постоянный рост бюджетного дефицита приведет к тому, что федеральный долг и бремя его обслуживания достигнут исторически рекордных уровней, что в конечном счете окажет давление на суверенный кредитный рейтинг страны», — заключает агентство.

Общемировая обстановка меняется

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что, если говорить о перспективах американской экономики, важно учитывать общемировую обстановку, которая сейчас стремительно меняется. Финансовое благосостояние США держится на двух вещах: непосредственно самом потенциале США и готовности других народов продавать результаты своего труда за доллары. Как известно из трудов классиков политической экономики, деньги не могут браться из ниоткуда только как результат человеческого труда.

«Несмотря на все разговоры пропагандистов, ФРС не может напечатать долларов столько, сколько захочет. Только то количество, которое будет обеспечено конкретными товарами, при этом не всегда произведенными в США. Скажем, пока Китай будет готов продавать за доллары продукцию своих фабрик, труд китайских рабочих будет вливаться в благосостояние Соединенных Штатов. Сейчас постоянно ходят разговоры о переходе на национальные валюты в международных расчетах.

То есть доллар будет постепенно вытесняться с мирового рынка, а значит, потенциальный объем продукции, который будет продаваться за доллары, тоже уменьшится. Это значит, что США, как эмитирующие доллары, будут терпеть убытки. И вот эту тенденцию хорошо понимает Дональд Трамп, который пытается нарастить производственную базу внутри Соединенных Штатов», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, Белый дом не сидит и не ждет у моря погоды, а принимает профилактические меры, осознавая ситуацию в будущем. Торговая война, которую начал Трамп с Китаем и Евросоюзом, из того же порядка: США хотят замещение доллара на международном рынке компенсировать более плотным доминированием американских товаров на внутреннем рынке. У США есть один важный козырь — наличие высоких технологий, без которых китайские и европейские товары потеряют в конкурентоспособности.

«И опять же, для приобретения высоких технологий другим странам будут нужны доллары, дополнительная эмиссия которых позволит нарастить экономическую мощь США. Но в целом Америке придется смириться с тем, что внешний рынок будет сокращаться, а это неизбежно ударит по экономике Штатов. Что касается самой внутренней базы США, то там тоже есть ряд проблем. Например, китайские товары дешевле, и потому они запросто теснят американские на мировом рынке. Единственный способ США не просесть значительно — это переориентироваться на внутренний рынок. Собственно, это и делает Трамп. Он понимает, что в скором времени США могут остаться наедине с собственным рынком. И нынешний рекордный рост ВВП США в 4% как раз показывает, что идет наращивание именно внутреннего производства и спроса», — добавил Андрей Иванов.

В то же время, заметил эксперт, не стоит забывать, что в США живет свыше 320 миллионов человек с хорошими доходами, это сам по себе очень объемный рынок. Поэтому о крахе США говорить преждевременно, тем более в стране есть развитое производство и высокие технологии, условия для привлечения наиболее перспективных кадров.