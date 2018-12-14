В Госдуме преподали Киеву урок истории в ответ на планы снести памятник Суворову

В Киеве намерены снести памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, об этом рассказал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия киевской государственной городской администрации сегодня поддержал обращение лицея имени Богуна и героя Украины, генерала Игоря Гордийчука (руководителя лицея. — Прим. ФАН) о незанесении памятника Суворову в реестр памятников», — сказал украинский политик.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей преподал Киеву урок истории. По его словам, Суворов был уникальной личностью, его фигура является знаковой не только для России, но и для Украины.

«Кроме как безобразием этот эксцесс назвать нельзя. Суворов — это великий русский полководец, который в давние времена прославил наше русское войско победой над различными супостатами. Те качества, которыми он обладал, это и личные принципы, способности к военному обучению, жизненные качества, передавались из поколения в поколение. В том числе и украинцам. К сожалению, снос и осквернение памятников, которые имеют место на Украине, нельзя назвать иначе кроме как попыткой перечеркнуть уроки истории. Эти уроки преподавались и России, и Украине. Мы были одним государством. Увы, руководство Украины об этом забыло, поэтому сегодня они не то что «хулиганят», я бы даже сказал: совершают преступления», — подчеркнул депутат Госдумы.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что за все безобразия и бесчинства с действующего киевского режима рано или поздно спросят в том числе и граждане Украины.

«Думаю, история, да и народ Украины, даст оценку всему этому. Современная история преподаст урок украинским властям», — резюмировал Юрий Швыткин.

Напомним, ранее в Садгоре, что на окраине Черновцов, демонтировали памятник советскому писателю Максиму Горькому, который поддерживал большевиков. После антиконституционного государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году, там регулярно сносят и оскверняют памятники великим советским деятелям политики и культуры. Российская сторона неоднократно осуждала действия украинских властей и националистов, которые причастны к актам вандализма.