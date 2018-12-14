«Кощунственно, что семьям закрыта дорога на Украину»: Куценко рассказал о помощи детям Донбасса

Москва, 14 декабря. Известный актер и благотворитель Гоша Куценко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал об участии детей из Донецкой и Луганской народных республик в мероприятиях, которые проводит его фонд в Москве.

Учрежденная артистом благотворительная организация «Шаг вместе» специализируется на помощи несовершеннолетним россиянам с ДЦП, однако детям из Донбасса в фонде тоже стараются не отказывать. В преддверии Нового года артисту поступает особенно много обращений.

«Звонки поступают, пишут в соцсети, в фонд обращения есть, конечно. Еще когда в начале этих действий, помните, забирали детей в семьи в России, мы связывались, узнавали судьбу малышей — там ДЦПшника забирали. Когда обращается на мероприятиях кто-то из того региона, хочется обойти понятие очереди. Мы рассказываем, чем можем помочь. Безусловно, у нас приезжают детишки оттуда в Москву. Но это очень тонкая тема», —рассказал ФАН Куценко.

Артист обратил внимание на большое количество юридических трудностей в оказании помощи жителям Донбасса и назвал оскорбительными действия Украины по изоляции народных республик. Куценко отметил, что «кощунственно, что семьям закрыта дорога на Украину».

«Катастрофически кощунственно, что семьям оттуда закрыта дорога на запад Украины. Это такой клубок… Гением будет тот, кто придет и разрубит этот гордиев узел. Я считаю, что это трагедия, и к этому надо относиться как к трагедии. Не как к политическому явлению, а просто как к трагедии, с которой не знаешь, что делать», — отметил артист.

Гоша (Юрий) Куценко родился в Запорожье, учился в школе во Львове, после чего переехал в Россию. В 2014 году артист призывал к прекращению военных действий на востоке Украины, а позже высказывал сожаление, что не смог поехать в Донбасс на передовую в качестве миротворца. С июня 2018 года артист попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за якобы «незаконного» посещения Крыма.