В Японии засыпают песком предполагаемое место переноса военной базы США

Токио, 14 декабря. Власти Японии начали засыпку песка в прибрежной полосе в районе Хэноко на Окинаве, куда могут перенести американскую военную базу «Футэмма». Референдум по вопросу о переносе базы должен состояться в феврале 2019 года, сообщает KyodoNews.

Результаты голосования, отмечают СМИ, могут остановить или затормозить процесс переноса базы именно в этот район, однако морское дно, которое к тому моменту будет засыпано песком и щебнем, будет крайне сложно вернуть в прежнее состояние.

Соглашение между Вашингтоном и Токио о необходимости перенести базу «Футэмма» было достигнуто еще в 1996 году. Ее расположение вблизи жилого квартала в городе Гинован делало базу одной из самых опасных в мире. В 2006 году районом переноса был выбран Хэноко в той же префектуре.

Местные власти настаивают на переносе базы за пределы Окинавы. Местное население протестует против строительства базы в границах префектуры. Причина кроется в том, что для строительства необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, что повлечет за собой разрушение коралловых рифов.