Актриса Сондра Локк скончалась в Лос-Анджелесе от сердечного приступа

Лос-Анджелес, 14 декабря. Американская актриса Сондра Локк умерла в Лос-Анджелесе, сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Известно, что Локк умерла в собственном доме. По данным СМИ, причиной смерти актрисы был сердечный приступ. Предполагается, что он стал следствием осложнения после онкологического заболевания. Актриса ушла из жизни в возрасте 74 лет.

Свою первую роль Локк сыграла в фильме «Сердце — одинокий охотник». За эту роль она была номинирована на премию «Оскар». Кроме того, американская актриса сыграла в шести картинах с Клинтом Иствудом, в том числе главную роль в фильме «Джоси Уэйлс — человек вне закона». Во время съемок этого проекта между актерами завязались отношения, которые продлились почти 15 лет.