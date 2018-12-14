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Актриса Сондра Локк скончалась в Лос-Анджелесе от сердечного приступа

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Актриса Сондра Локк скончалась в Лос-Анджелесе от сердечного приступа

Лос-Анджелес, 14 декабря. Американская актриса Сондра Локк умерла в Лос-Анджелесе, сообщили журналисты издания The Hollywood Reporter.

Известно, что Локк умерла в собственном доме. По данным СМИ, причиной смерти актрисы был сердечный приступ. Предполагается, что он стал следствием осложнения после онкологического заболевания. Актриса ушла из жизни в возрасте 74 лет.

Актриса Сондра Локк скончалась в Лос-Анджелесе от сердечного приступа

Свою первую роль Локк сыграла в фильме «Сердце — одинокий охотник». За эту роль она была номинирована на премию «Оскар». Кроме того, американская актриса сыграла в шести картинах с Клинтом Иствудом, в том числе главную роль в фильме «Джоси Уэйлс — человек вне закона». Во время съемок этого проекта между актерами завязались отношения, которые продлились почти 15 лет.

Автор: Катерина Иванова
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