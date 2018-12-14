Аналитики предсказали крах финансовой мощи США

Москва, 14 декабря. Аналитики Moody's Investor Service предсказали крах финансовой мощи США. К падению американской экономики, по их словам, приведет рост бюджетного дефицита, передает Yahoo! Finance.

Как уточняется в докладе агентства, из-за постоянного роста бюджетного дефицита государственный долг США и стоимость его обслуживания достигнут исторического максимума. Это в свою очередь окажет давление на американский суверенный кредитный рейтинг.

Согласно представленным в отчете данным, во втором квартале текущего года американская экономика достигла лучших показателей с 2014 года: она продемонстрировала рост на 4,2%. Однако, по оценкам экономистов, в дальнейшем экономический рост США замедлится до 2,9%, а затем и вовсе до 0,9%.

При этом эксперты Moody's отмечают, что дефицит федерального бюджета США не прекращает увеличиваться. Если в прошлом году он составлял 3,5% ВВП, то в 2018 достиг 3,8%. Аналитики считают, что через 10 лет дефицит вырастет до 8%. Они также отметили, что после снижения ставки корпоративного налога в США поступления от бизнеса в американский бюджет резко сократились: они стали меньше на 31%.

Ранее неутешительный прогноз в отношении американской экономики дала Еврокомиссия. Европейские эксперты также предсказывают постепенное снижение темпов роста экономики США.

По их данным, в 2018 году рост ВВП США составит 2,9%, но к 2020 году снизится до 1,9%. Затем специалисты предупреждают Вашингтон о «значительных рисках снижения». Риски, по их мнению, связаны с неблагоприятными тенденциями в торговой политике на международной арене.

Летом Вашингтон развязал торговую войну с КНР. США обвинили китайских партнеров в нарушении прав интеллектуальной собственности и ввели 25% пошлины в отношении ряда импортируемых китайских товаров. При этом список товаров регулярно пополняется. С 1 января Вашингтон может повысить пошлины еще на 10-25%.

Китай отвечает США аналогичными мерами. В связи с обострением экономических отношений Пекин в июле продал долговые обязательства Минфина США на 7,7 миллиарда долларов, тем самым он сократил до шестимесячного минимума свои вложения в американские бумаги.

Как сообщала газета The Washington Examiner, по итогам 2018 финансового года госдолг США побил рекордные показатели. Он составил 21,5 триллиона долларов, увеличившись на 1,2 триллиона долларов.