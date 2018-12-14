Власти Финляндии закрыли курсы русского языка для школьников

Хельсинки, 14 декабря. Министерство образования Финляндии закрыло курсы русского языка для школьников.

Курсы русского языка были введены в восточных регионах страны в качестве образовательного эксперимента. Ранее на этих территориях вторым языком для школьников являлся шведский язык.

Как стало известно, в декабре программа по изучению русского языка была закрыта. В финском ведомстве пояснили, что причиной этого решения стало «отсутствие интереса со стороны местных жителей». Уточняется, что ранее шесть школ подали заявки на русскую программу, однако к лету этого года заявки были отозваны, пишет «Царьград».

Однако, как сообщает высокопоставленный источник «Известий» в финском правительстве, на ситуацию повлияло шведское лобби в парламенте Финляндии.

В ноябре стало известно, что финские власти планируют запретить принимать на работу в министерство обороны и погранслужбу страны обладателей двойного гражданства.