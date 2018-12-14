Хельсинки, 14 декабря. Позиция Финляндии по строительству газопровода «Северный поток — 2» неизменна, несмотря на призыв Европарламента отказаться от реализации проекта. Об этом сообщил советник министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм.

В Хельсинки отметили, что знакомы с резолюцией ЕП, однако позиция Финляндии не изменилась. Клемм напомнил, что правительство страны дало согласие на строительство «Северного потока — 2» на участке, относящемся к исключительной экономической зоне Финляндии, еще 5 апреля.

«Эта ситуация не изменилась», — сказал Клемм в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что решение Финляндии по газопроводу основано на положениях Закона об исключительной экономической зоне Финляндии и Конвенции ООН по морскому праву. Данные нормы подразумевают право государства прокладывать трубопроводы и кабели в своей экономической зоне.

Клемм также напомнил, что проект «Северный поток — 2» касается международных проблем энергоснабжения. Финляндия приняла свое решение, основываясь в том числе на рыночном подходе в сфере энергетики. При этом советник министерства экономики и занятости Финляндии добавил, что Государственный совет страны отмечал: у Хельсинки нет заинтересованности в том, чтобы противодействовать или, наоборот, поддерживать экономическую деятельность компании Nord Stream 2 AG.

«Лучшим способом повышения энергетической безопасности является рыночно-ориентированный подход, который означает, что внутренний энергетический рынок ЕС должен работать более эффективно», — резюмировал Клемм.

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую отменить строительство «Северного потока — 2». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, отмечала, что к экономике данная позиция ЕП не имеет никакого отношения, а является политической.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также отмечал, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект, и ни одна страна не выиграет, если любые европейские компании откажутся от участия в нем.