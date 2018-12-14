Ту-160 наводят ужас на США: в Госдуме объяснили заявление о «музейных» российских самолетах

Посол Соединенных Штатов Америки Кевин Уитакер в Колумбии назвал прибывшие в Венесуэлу российские самолеты «музейными экспонатами».

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124, два стратегических ракетоносца Ту-160 и дальнемагистральный самолет Ид-61 ВКС Российской Федерации выполнили посадку в аэропорту Каракаса в начале этой недели.

«Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — цитирует дипломата радио RCN.

По словам Уитакера, США отмечают присутствие в Венесуэле «российских бомбардировщиков 80-х годов».

«Очевидно, что мы привезли судно-госпиталь, а русские прибыли с бомбардировщиками, и это тоже послание», — заявил он.

В Государственной думе подчеркнули, что Вашингтон просто осознает превосходство российских бомбардировщиков, поэтому и старается всячески уколоть РФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя заявление американского посла Федеральному агентству новостей, заметил, что Москве нужно будет включить бдительность, когда в США сменят критику на похвалу по отношению к военной мощи России.

«Как только наши противники будут нас нахваливать и говорить, что у нас лучшее современное оружие, надо быть начеку, следовательно, все у нас не так уж и хорошо. США пытаются просто-напросто усыпить бдительность России. Их будет устраивать российская армия только тогда, когда у нее будет много изъянов, и она станет слабой. Если наши самолеты ругают, и РФ пытаются как-то критиковать или высмеять, значит, все у нас нормально, и Ту-160, действительно, наводят страх и ужас на руководство США», — рассказал депутат.

Шерин напомнил, что когда выпускались отечественные самолеты, то «использовалась абсолютно передовая технология, и они опережали своих конкурентов на 20-25 лет».

Парламентарий подчеркнул, что прибытие Ту-160 в Венесуэлу — своего рода послание для американских властей, означающее готовность РФ дать ответ в случае обострения ситуации в регионе.

«Появление российских бомбардировщиков в Венесуэле нужно рассматривать как послание для Вашингтона. Наши самолеты, естественно, превосходят американские аналоги, потому что постоянно модернизируются, а США просто испытывают зависть», — резюмировал он.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке выразил обеспокоенность в связи с прилетом в Венесуэлу российских боевых самолетов, заявив, что не считает это добрым жестом. По словам Дуке, страны региона не должны поддаваться на провокации со стороны правительства Николаса Мадуро, но должны быть готовыми к возможным действиям Каракаса.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что никто в мире не должен бояться присутствия российских самолетов на венесуэльской территории.