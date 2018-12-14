У Порошенко один путь: в Совфеде отреагировали на заявление о «надурившем» Украину Евросоюзе

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь признал, что Евросоюз «надурил» Украину в вопросе экономических соглашений.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — заявил украинский политик в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Европа препятствует развитию высокотехнологических отраслей на Украине, за счет которых, по мнению депутата Рады, страна могла бы сделать существенный рывок вперед в плане экономики.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что президент Украины Петр Порошенко разрушает экономические связи между Россией и ее соседом. Фактически Евросоюз действительно обманул Киев, считает сенатор.

«Господин [Петр] Порошенко пытался сломать то, что было достигнуто в предыдущее столетие, причем не одно. Когда мы жили вместе, в одной стране, у нас была общая экономика. «Выдернуть живьем» Украину с корнями — это, конечно, очень сложно. Если Порошенко уповает на помощь Евросоюза, то глубоко заблуждается. У господина Порошенко один путь — усиливать конфронтацию с Россией, провоцировать конфликт, чтобы потом объявить Украину «жертвой», а Россию — «агрессором», — констатировал член верхней палаты парламента.

По словам сенатора, финансовая помощь Международного валютного фонда, на которую уповает Киев, в долгосрочной перспективе не способна решить экономические проблемы Украины. Как показывает практика, она скорее является губительной, нежели полезной.

«Финансовая помощь МВФ на моей памяти, за 30-40 лет, ничего хорошего никому не принесла. Она лишь погружает страны в долговую яму, реально же она не вытаскивает государства из кризиса. Пока деньги поступают более-менее регулярно, Украина не чувствует проблем. Проблемы начнутся тогда, когда долг этой страны станет таким огромным, что они не смогут обслуживать его даже по процентам. Тогда придется отдавать национальное достояние. И для будущих поколений украинцев наступит настоящая трагедия», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, ранее стало известно, что представители Украины и Европейского союза подписали программу выделения Киеву макрофинансовой помощи в размере одного миллиарда евро.