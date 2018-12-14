Начальника Свердловской железной дороги задержали по подозрению во взятке

Москва, 14 декабря. Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был задержан в Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает в пятницу Следственный комитет РФ.

Как уточняется в сообщении, опубликованном в WhatsApp ведомства, в отношении Миронова возбуждено уголовное дело, в его доме уже прошли обыски. Следователи будут настаивать на аресте подозреваемого.

Миронов занимает пост главы Свердловской железной дороги семь лет. Ранее он возглавлял Центральную дирекцию управления движением РЖД. СвЖД служит мостом между европейской и азиатской частями России, в северной части дорога пересекает Полярный круг. Общая длина железнодорожной магистрали превышает семь тысяч километров.