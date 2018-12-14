Порошенко ударил себя по голове: ЕС отказался вводить санкции против РФ из-за керченского инцидента

Большинство стран — членов Европейского союза выступило против введения очередных санкций в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Керченском проливе, так как считает их нецелесообразными и контрпродуктивными. Об этом журналистам сообщил европейский источник на полях саммита Евросоюза в Брюсселе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В настоящий момент большинство стран ЕС считает, что было бы контрпродуктивно переходить на уровень новых санкций из-за ситуации вокруг Керченского пролива», — сказал он.

Как отметил дипломат, большинство европейских стран считает, что «необходимо добиться снижения эскалации ситуации». «Мнение большинства заключается в том, что необходимо добиться снижения эскалации и найти решение вопроса с длительным досмотром судов, в том числе и европейских», — добавил он.

Порошенко не добился цели

Политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что большая часть западных лидеров прекрасно понимает, кто был ответственен за диверсию в Керченском проливе. Своих целей Порошенко не добился.

«Нет ни конфликта с Россией, ни нашей вины, ни новой волны санкций: а Киев озвучивал, что он хочет, например, чтобы в Азов подошли корабли НАТО, а российским торговым судам запретили вход в европейские порты. Но на деле Порошенко ударил сам себя по голове, потеряв половину своего москитного флота», — пояснил Игорь Рябов.

По словам политолога, эта ситуация заставляет теперь Порошенко думать над новыми способами провокаций. Например, в Донецкой народной республике знают о готовящейся провокации в Мариуполе, где британские спецслужбы требуют от него устроить «химическую атаку» якобы произведенную Россией.

«Но данные разведки уже играют на опережение, и эта провокация не принесет желаемого эффекта. Чем ближе дата выборов, тем хуже дела Порошенко», — заключил Игорь Рябов.

Напомним, три корабля украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации в Керченском проливе. Российские пограничники в результате были вынуждены применить оружие и остановить суда ВМСУ. Против задержанных моряков было заведено уголовное дело.