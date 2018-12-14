Житель ЕАО напал на китайца и украл у него кедровые шишки на 3,4 млн рублей

Москва, 14 декабря. Житель Еврейской автономной области напал на гражданина Китая и похитил у него кедровые шишки на сумму в 3,4 миллиона рублей и 100 тысяч рублей наличными. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.

Как сообщают следователи, житель ЕАО совершил преступление в ноябре на складе в поселке Биракан Облученского района области. Предполагается, что мужчина действовал не один, ему помогали сообщники.

В региональной прокуратуре уточнили, что по подозрению в нападении на гражданина КНР был арестован 38-летний житель поселка Теплоозерск. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Информация о соучастниках нападения уточняется.