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Пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу в Уфе

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Пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу в Уфе

Москва, 14 декабря. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск, при вылете задел хвостом взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в экстренных службах, Airbus A321 при ударе о ВПП получил вмятины, однако обшивка не разорвалась. Самолет взлетел, но командир экипажа принял решение совершить незапланированную посадку в Екатеринбурге. Посадка прошла успешно.

«Самолет Airbus A321 при взлете в Уфе задел взлетно- посадочную полосу. Командир принял решение совершить незапланированную посадку в Екатеринбурге», — сообщил источник ТАСС.

В настоящее время самолет осматривают специалисты. Причины произошедшего устанавливаются. О

Автор: Василий Котов
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