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Посол США назвал самолеты РФ в Венесуэле музейными экспонатами

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Посол США назвал самолеты РФ в Венесуэле музейными экспонатами

Москва, 14 декабря. Американский посол в Колумбии Кевин Уитакер назвал «музейными экспонатами» российские самолеты в Венесуэле.

Так дипломат отреагировал на прибытие в Каракас двух стратегических ракетоносцев Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62.

«Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея», — заявил он в эфире радиостанции RCN.

Уитакер заявил, что США отмечают присутствие в Каракасе «российских бомбардировщиков 1980-х годов». Он заверил, что это якобы «тоже послание». Как добавил посол, Вашингтон в свою очередь отправил в Венесуэлу судно-госпиталь.

Посол США назвал самолеты РФ в Венесуэле музейными экспонатами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщил, что зарубежные самолеты продолжают прибывать в страну с визитами. Он отметил, что воздушные суда ВКС РФ прилетели в Каракас в соответствии с планом сотрудничества Венесуэлы и России.

Как подчеркнул заместитель командира полка подполковник Павел Курдаков, полеты над Карибским морем российские самолеты совершили в соответствии с международными правилами. В настоящее время российские летчики готовятся к возвращению в РФ.

Автор: Василий Котов
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