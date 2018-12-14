ЕС: санкции против РФ из-за кораблей Украины не будет | 14 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Большинство стран ЕС не намерено вводить санкции против РФ в связи с инцидентом в Черном море На саммите ЕС, который состоялся в этот четверг руководители союза рассмотрели серию вопросов внешней политики, включая инцидент в Керченском пролива. В ходе встречи выяснилось, что большинство стран Евросоюза полагают контрпродуктивным введение санкций против России из-за инцидента в Черном море. Брюссель хотел бы добиться снижения напряженности, а также решить вопрос с длительным досмотром судов. Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море. Пограничной службе ФСБ пришлось задержать корабли и их экипаж.

Страсбургский стрелок Шериф Шекат был ликвидирован силами полиции Подозреваемый в вооруженном нападении на прохожих в Страсбурге Шериф Шекат был ликвидирован силами полиции. По предварительным данным, операция проводилась днем, однако завершилась безрезультатно. В ходе второй операции преступник был обнаружен и ликвидирован. Напомним, что речь идет предположительно о 29-летнем уроженце Страсбурга Шерифе Шекате. В результате его нападения на прохожих 11 декабря три человека погибли, еще 13 получили ранения.

Арестованная в США россиянка Бутина частично признала вину Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, признала свою вину по одному из пунктов в обмен на смягчение наказания. Согласно предварительным данным, речь идет об обвинениях в сговоре с целью нарушить закон об иностранных агентах США. Напомним, что Бутину задержали по обвинению в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. Ей грозит до 15 лет заключения. Неоднократно сообщалось, что условия ее заключения сравнимы с пыткой. Несколько улучшить их удалось только после вмешательства российских дипломатов.