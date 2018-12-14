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«Универ» дает знать о себе: россияне отреагировали на заявление Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

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«Универ» дает о знать о себе: в Сети отреагировали на поведение Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

Москва, 14 декабря. Российский актер Андрей Гайдулян резко отреагировал на публику, которая шумела во время спектакля, назвав ее «быдлом», а поведение  — «свинством». Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. В Сети неоднозначно отреагировали на поведение актера.

Так, некоторые из пользователей раскритиковали участие Гайдуляна в сериале «Универ».

«Универ» дает знать о себе», — написал пользователь Vladimir Kachesov в Twitter.

«Универ» дает о знать о себе: в Сети отреагировали на поведение Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

Другой комментатор также раскритиковал актера за участие в популярном проекте и его поведение.

«Предоставлю судить о зрителях актеру, но хочу спросить, — как можно назвать актера, снимающегося в подобных сериалах», — написал Andrey.

«Универ» дает о знать о себе: в Сети отреагировали на поведение Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

Еще одна из пользовательниц посчитала, что поведение артиста полностью соответствует поведению зрителей.

«Какие артисты и спектакли — такие и зрители. Чего хотели то?» — написала женщина.

«Универ» дает о знать о себе: в Сети отреагировали на поведение Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

Отметим, то некоторые коллеги заступились за актера. Так, актер Борис Смолкин, игравший с Гайдуляном в сериале «Моя прекрасная няня» посчитал, что актер поступил правильно.

«Вы знаете, если в зале быдло, то корректно многое, в том числе назвать это самое быдло — быдлом», — отметил Смолкин.

Автор: Денис Коробейников
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