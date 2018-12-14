«Универ» дает знать о себе: россияне отреагировали на заявление Гайдуляна, сравнившего зрителей с быдлом

Москва, 14 декабря. Российский актер Андрей Гайдулян резко отреагировал на публику, которая шумела во время спектакля, назвав ее «быдлом», а поведение — «свинством». Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. В Сети неоднозначно отреагировали на поведение актера.

Так, некоторые из пользователей раскритиковали участие Гайдуляна в сериале «Универ».

«Универ» дает знать о себе», — написал пользователь Vladimir Kachesov в Twitter.

Другой комментатор также раскритиковал актера за участие в популярном проекте и его поведение.

«Предоставлю судить о зрителях актеру, но хочу спросить, — как можно назвать актера, снимающегося в подобных сериалах», — написал Andrey.

Еще одна из пользовательниц посчитала, что поведение артиста полностью соответствует поведению зрителей.

«Какие артисты и спектакли — такие и зрители. Чего хотели то?» — написала женщина.

Отметим, то некоторые коллеги заступились за актера. Так, актер Борис Смолкин, игравший с Гайдуляном в сериале «Моя прекрасная няня» посчитал, что актер поступил правильно.