Снявшийся с Порошенко украинский военный извинился за фото с шевроном СС

Киев, 14 декабря. Украинский военный с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова» на форме, сфотографировавшийся с президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что считал шеврон разновидностью пиратского флага.

Заявление мужчины опубликовано в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ. Он извинился перед украинскими гражданами за фото с шевроном СС на свой форме и пообещал понести ответственность за свою ошибку.

«Я хочу извиниться за использование мной шеврона. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность», — сообщил военнослужащий.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко опубликовал фото в окружении бойцов 95-й отдельно десантно-штурмовой бригады ВСУ. На форме одного из солдат была видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Подписчики украинского президента не оценили фотографию с шевроном.

«Шикарное фото! Особенно шикарен вон тот воин с шевроном дивизии СС «Мертвая голова». Не останавливайтесь, славные продолжатели дела фюрера!», — написала пользователь Ирина Эвридика.

По словам депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, эмблема СС на форме украинских военнослужащих является естественной идеологией, «в которой живут украинские войска». Парламентарий заявил, что такая фотография отображает «атмосферу в украинских подразделениях».