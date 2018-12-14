Трамп уверен, что следствие оказывало давление на лиц из его окружения

Вашингтон, 14 декабря. Президент США Дональд Трамп прокомментировал расследования в отношении своего бывшего юриста Майкла Коэна и экс-помощника по безопасности Майкла Флинна.

Свою позицию по данному вопросу Трамп высказал в интервью телеканалу Fox News. Президент США сообщил, что уверен в оказании давления на лиц из своего окружения со стороны следствия дабы те дали ложные показания.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по делу о нарушение законов избирательной кампании. По версии следствия, Коэн заплатил двум женщинам деньги, предназначенные для кампании Трампа, за молчание о своих близких отношениях с будущим президентом. Коэн признал обвинения и заявил, что «ему не повезло работать с Трампом».

Как сообщил американский лидер, Коэн больше занимался общественной деятельностью, чем юридическими делами, и если когда-то он нравился Трампу, то теперь президент считает, что ошибался.

«То, что он делал, совершенно не было связанно со мной, за исключением двух обвинений, касающихся финансирования кампании, которые не являются преступлениями и не должны там фигурировать. Их включили, чтобы бросить тень на меня», — заявил Дональд Трамп.

Как подчеркнул президент США, он никогда не давал Майклу Коэну указаний «делать что-то плохое». Трамп заявил, что юрист пошел на сделку под давлением следствия, признав свою вину, чтобы избежать более сурового наказания.

«Он заключил сделку, чтобы бросить тень на меня, ему сократили срок, чтобы бросить тень на меня», — пояснил президент США.

По мнению Трампа, то же самое сейчас происходит и с Майклом Флинном.

Напомним, в прошлом году Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.

«Даже не знаю, что он сказал про меня. Возможно, они достаточно его напугали, чтобы он выдумал что-нибудь», — заявил Трамп, комментируя расследование в отношении Флинна.

Напомним, в США продолжается расследование, призванное доказать «участие» России в выборах президента Соединенных Штатов. И в администрации Трампа, и в Кремле решительно отвергают любые обвинения по данному поводу.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что Дональд Трамп отменил традиционную вечеринку для журналистов в Белом доме по неизвестным пока причинам.