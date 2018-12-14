Лукашевич объяснил, как военное положение на Украине повлияет на ситуацию в Донбассе

Вена, 13 декабря. Введение военного положения на Украине в связи с провокацией ВМСУ говорит о готовности Киева продолжать дальнейшую агрессию в Донбасе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич во время заседания постоянного совета организации в Вене.

По его словам, руководство Украины идет на различные политические авантюры перед выборами с целью сохранить власть.

«Военное положение - явный признак того, что в Киеве готовы к дальнейшим агрессивным шагам для нагнетания военной истерии накануне избирательной кампании», — заявил Лукашевич.

Лукашевич подчеркнул, что Украина этим не ограничится. Он считает, что Киев намерен получить максимальные дивиденды путем эскалации конфликта в Донбассе.

Напомним, президент Украины ввел военное положение в десяти областях Украины, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории. Формальным поводом для этого стал инцидент в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны. Члены экипажей украинских кораблей, среди которых сотрудники СБУ, были арестованы на 2 месяца по обвинению в нарушении границы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что военное положение вводится, чтобы ограничить гражданские права и свободы на Украине, а также ограничить политическую деятельность в стране, сообщала «Газета.ru»