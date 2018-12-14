Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Акция протеста «желтых жилетов» пройдет у парламента Финляндии

48
0 Оставить комментарий

Акция протеста «желтых жилетов» пройдет у парламента Финляндии

Хельсинки, 14 декабря. В понедельник у парламента Финляндии пройдет акция протеста «желтых жилетов».

Как сообщает газета Talouselama, общественные активисты этого скандинавского государства намерены протестовать против Глобального договора о миграции, принятого в Марокко.

«В приглашении написано, чтобы участники акции приходили в желтых жилетах. Из-за событий во Франции использование этих жилетов стало широко распространенным», — заявил организатор акции Понтус Седерблом.

При этом Седерблом отметил, что акция в Финляндии в отличие от Франции должна пройти мирно. В протестах могут принять участие представители оппозиционной партии «Истинные финны», которая критикует нынешнюю миграционную политику Финляндии.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.