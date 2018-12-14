Акция протеста «желтых жилетов» пройдет у парламента Финляндии

Хельсинки, 14 декабря. В понедельник у парламента Финляндии пройдет акция протеста «желтых жилетов».

Как сообщает газета Talouselama, общественные активисты этого скандинавского государства намерены протестовать против Глобального договора о миграции, принятого в Марокко.

«В приглашении написано, чтобы участники акции приходили в желтых жилетах. Из-за событий во Франции использование этих жилетов стало широко распространенным», — заявил организатор акции Понтус Седерблом.

При этом Седерблом отметил, что акция в Финляндии в отличие от Франции должна пройти мирно. В протестах могут принять участие представители оппозиционной партии «Истинные финны», которая критикует нынешнюю миграционную политику Финляндии.