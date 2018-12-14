Военный эксперт посоветовал НАТО опасаться ЗРК «Тор»

Вашингтон, 14 декабря. Американский военный эксперт Чарли Гао посоветовал НАТО опасаться российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

Размышлениями на тему после подробного анализа ЗРК специалист поделился с читателями в статье, которая была опубликована в специализированном издании The National Interest.

«ЗРК «Тор» полностью автономен, а его ракеты, радиолокатор поиска и радар слежения расположены на шасси одного транспортного средства. Восемь ракет находятся в вертикальных пусковых контейнерах», — пишет эксперт.

Далее в статье военный специалист в подробностях рассказывает о том, как работает российский зенитно-ракетный комплекс.

«Выброшенная ракета на высоте 20 метров ориентируется по направлению к цели, а затем запускается ее двигатель. «Тор» засекает цель и начинает ее обстрел в течение восьми секунд, если она неподвижна, и в течение десяти секунд», — приводит детали Гао.

Эксперт отмечает, что «Тор» обладает «значительным преимуществом», имея вертикальный запуск ракет при стрельбе по нескольким целям, приближающихся с разных направлений.

«Комплекс «Тор-М1» уже имеет два канала наведения и способен уничтожать более широкий перечень целей. А следующая версия «Тор-М2» оказалась еще более совершенной: она способна обстреливать четыре цели одновременно», — акцентирует внимание специалист.

В заключение публикации американский военный эксперт напомнил, что ЗРК «Тор» был разработан российскими конструкторами в качестве замены комплекса ПВО «Оса» на уровне дивизионного звена.